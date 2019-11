Sagitario – Lunes 11 de noviembre de 2019: evita la impaciencia, es mala consejera

Sin embargo, no te apresures, piénsalo bien antes. El amor ocurre y no tiene explicación. Espera un poco y no te precipites a poner tu dinero en un negocio poco serio.

Salud

Ten cuidado con la cuadratura de Júpiter con Chirón, el planeta de la sanación. Durante esta etapa debes cuidar lo que comes sobre todo si lo haces fuera de casa o en lugares públicos de cuya higiene no estés seguro. Estás muy sensible a los alimentos no muy bien preparados y podrías tener complicaciones de salud.