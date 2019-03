Sagitario – Lunes 1 de abril de 2019: tu iniciativa es alta, actuarás por cuenta propia

¡Sorpresas de amor este lunes, sagitariano! Tendrás lo que has estado esperando y en la medida que te lo propongas alcanzarás tus metas, toma todo lo que te suceda como un reto o desafío a tu inteligencia, tus capacidades, tu apertura de mente.

Es posible que experimentes ciertas fantasías de índole sexual relacionadas con un compañero de trabajo, vecino o pareja de alguien que conoces. Ten cuidado, si te crees tus propias invenciones podrías errar. Siempre mantén bien firmes tus pies sobre la tierra aunque no ceses de soñar.

Salud No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante el segundo trimestre del año que está comenzando hoy.

Trabajo Es posible que debas rehacer un trabajo que alguien hizo mal. No te angusties ni lamentes, no tiene sentido. Lo mejor es acometerlo con entusiasmo para que lo puedas resolver efectivamente.

Dinero y fortuna

No desperdicies tu talento en negocios que no debes iniciar ahora. La tónica debe ser de paciencia y perseverancia para ganar más dinero cuando surjan las oportunidades que has estado esperando desde hace días.