Sagitario - Miércoles 30 de diciembre del 2020: culminaría uno de los periodos más difíciles del año

A pesar de que tus creencias, no hayan sido compatibles con algunas personas, eso no te quitaría las ganas de seguir creyendo en lo que piensas. Sobre todo, en términos energéticos, holísticos y religiosos.

Podrías permanecer estático, pero no por ello cambiarían tus planes. Es decir que posiblemente estarías recurriendo a pensamientos que te llenaran de fuerza para emprender lo que deseas. Para algunos lo que habrías hecho hasta ahora, simplemente no tendría sentido. Pero con Cáncer en regencia, todo permanecería en mejoría sin duda.

AMOR

Es un buen momento para el amor, has dejado atrás algunas cosas que no necesitabas, como, por ejemplo, recuerdos tangibles de tus amores pasados que no tiene caso mantener. Para que tengas más claridad, la Luna llena te mantendría al día, haciendo que el amor sea solo un complemento de alegría para ti.