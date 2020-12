Sagitario - Lunes 21 de diciembre del 2020: estarías a punto de llegar a esa meta

Las sobras que se observan en tu camino, no son más que parte de tu destino para que puedas aprender y no repetir tus errores.

Pronóstico del día: no es lo mismo ver, que observar, en esa diferencia estaría la prosperidad de tu día pues si logras ser observador, mantendrías los errores al margen y no tendrías porque sentirte culpable por no hacer lo correcto, pues habrías calculado todo. Sin embargo, cosas que no se encuentran en tus manos, serían el motivo de que cayeras en malas energías.