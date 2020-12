Sagitario - Miércoles 23 de diciembre del 2020: recordarías cómo hacer las cosas más simples

De pronto cuando te has sentido devastado no tienes la oportunidad de ver que hay soluciones simples. Pero hoy Aries te haría sentir que tienes todo de tu lado para que las cosas se vuelvan mucho más sencillas que de costumbre. Para ello, es posible que tengas que insistir en cambiar de métodos, pensamientos o ideas que te ayuden a evolucionar y no lo contrario.