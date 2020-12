Sagitario - Martes 8 de diciembre del 2020: conocerás a una nueva persona que te cambie el ritmo de vida

Solamente al darte cuenta de lo bueno que has sido con otras personas, tendrías las ganas de retomar un viejo proyecto. Es el momento correcto para que todo se ponga en prosperidad. Te sentirías mucho mejor que antes al ver que hacer algo en conjunto, te mantendría motivado. Es el tránsito de los signos de Virgo a Libra, sacarías todo lo que te mantiene estancado.

AMOR A veces nada de lo que puedan decirte, justificaría el dolor que te han hecho sentir el truene de algunas relaciones en la vida, de pareja, de amistades o de alguien importante. Ahora que viene la Luna menguante, podrías sanar esas emociones que no te dejan en paz. Por ello ayúdate que otros te podrían ayudar, consiéntete y piensa que tendrías lo mejor de ti.

SALUD Respecto a tu salud, no hay mejor manera de percibir que tienes a tu alrededor un buen amigo que te lleva por un sendero de bienestar, sobre todo si es especialista en alimentación. Sería única la manera en la que puedas prepararte para sacar todos tus malestares a través de actividades que te motivaran a ello.

DINERO Y FORTUNA Podrías haber sentido temor, cuando de pronto una persona se pusiera en tu contra, sobre todo porque habrías pedido una prórroga pues no habrías ganado lo suficiente para que tuvieras buenos resultados al cumplir tus obligaciones. Sin embargo, no todo es negativo, habrías tenido la oportunidad de que el seis en regencia, te hiciera sentir que tienes todo a tu favor.



TRABAJO

Las personas que confían en ti estarían a la expectativa de hacer lo correcto para que nadie te detuviera al momento de querer instruir constantemente a quienes tienen admiración por tu trabajo. No desates tempestades si una persona no puede o no tiene las habilidades para mejorar sus actividades laborales, oriéntalo en vez de ponerlo en mal. Para ello tendrías el trígono entre la Luna y Júpiter para que ayudes a otros.