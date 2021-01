Sagitario - Martes 19 de enero del 2021: todo lo que tienes que hacer, es tener fe

Sagitario, es posible que cuando se toque la palabra fe, mucho se confunda con un tema religioso. En realidad, para ti hoy, no tendría esa connotación, es más bien la oportunidad de dejar que las cosas fluyan y que lo que tenga que salir adelante sea y lo que no, no, por lo que te conectas con Aries como buen signo de fuego, pues a partir de ahora confiarías más en lo que sientes.