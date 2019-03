Sagitario en marzo 2019: circunstancias inesperadas que superarás muy bien

Dinero y fortuna

Este momento es para poner tu dinero en una cuenta de ahorros, si no tienes mucho, a fin de que tengas lo que deseas cuando llegue el momento, y así no te tomará desprevenido ni con los recursos necesarios para echar adelante tus asuntos económicos. Muchas veces te ves apretado en la temporada de fiestas y cumpleaños porque no has hecho planes con antelación. ¡Hazlos ya!