Sagitario en el mes de enero 2020: se consolida lo que estaba incierto o tambaleante.

Con la fuerza planetaria existente en tu horóscopo este mes de enero te encuentras en tu mejor momento para terminar lo que no te conviene o iniciar una relación prometedora en todos los aspectos.

Tienes la energía cósmica a tu favor y sólo necesitas poner en marcha tu fuerza de voluntad e intuición. Anima a tus compañeros pues no todos pueden llegar al nivel de eficiencia laboral que has logrado, pero si reconoces su esfuerzo no solo les estarás estimulando positivamente sino ayudándote a ti mismo y ganando amigos y confianza. La segunda quincena de enero llegará con invitaciones y proposiciones sorprendentes.