Sagitario – Domingo 9 de junio de 2019: las inhibiciones quedarán atrás

Es hora de olvidar el pasado e iniciar una nueva página en el libro de tu vida sentimental porque si sigues recordando algo que te causó dolor o pena y no lo superas estarías viviendo día y noche de una forma infeliz sin disfrutar tu día. Afortunadamente tu signo sagitariano es el epítome del buen humor, la filosofía y la actitud deportiva ante la vida, cualidades estas que te ayudarán a conseguir el éxito.



Amor

Algunos sagitarianos estarán reevaluando su forma de vivir, inclusive considerando la compañía de alguien que hasta este momento estaba fuera de sus vidas, pero que ahora se integra como parte esencial de la misma. No te sientas mal si esa persona parece distante o alejada, muchas veces hay problemas o preocupaciones que no se confiesan para no inquietar a los demás.