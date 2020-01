Sagitario – Domingo 5 de enero de 2020: un día que será muy divertido

Alguien lejano piensa en ti y comprendes que ahora impactas y deslumbras con tu presencia. Este es un día de intensas emociones, recuerdos y nostalgias acentuados por el paso de la Luna por un signo sensible y cálido.

Experimentas deseos de llamar por teléfono a alguien que hace tiempo no ves, ponerte en contacto con amigos queridos que has olvidado sin proponértelo y hasta es posible que un amor del pasado esté pensando en ti y aparezca en sueños algo desconcertantes. Sal de dudas, conéctate, dile a esas personas lo mucho que representan en tu vida y te sentirás mejor. No esperes a mañana para demostrar tu afecto y cariño.