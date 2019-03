Sagitario – Domingo 31 de marzo de 2019: harás lo que hace tiempo debiste hacer

No importa por lo que estés pasando, todo tiene siempre su lado positivo. Además, lo que proyectes en tu mente es lo que podrás llevar a cabo ya que lo que hacemos primero tiene su origen en nuestros pensamientos, luego se lleva a vías de hecho.

Amor Un arranque impulsivo, de corte emocional y poco pensado, podría causar un disgusto entre tú y tu pareja. No te dejes arrastrar a una confrontación con personas agresivas y llenas de problemas y sigue tu vida como la estás llevando.

Trabajo

Estás algo inquieto por rumores que has venido escuchando asociados con cambios en tu trabajo y temes perder tu empleo o sufrir algún traslado que no te satisfaga. Por el momento continúa trabajando como siempre y no te preocupes.