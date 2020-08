Sagitario - Domingo 30 de agosto de 2020: la intranquilidad puede tocar tu puerta

AMOR Encuentras en la lectura, la música o un buen café con un amigo, la oportunidad de sacar todo lo que sientes, pues la intranquilidad está haciendo qué no logres ver con claridad tus objetivos.

SALUD

No tomes cosas que no te han recetado, a veces por la desesperación y el confinamiento, estás tomando decisiones sobre tomar medicamentos o recetas que desconoces, si te harán bien. Consulta a un especialista, no por querer solucionar algo, te salga peor.