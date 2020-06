Sagitario - Domingo 28 de junio de 2020: se avecinan momentos cargados de emoción

Una persona que hace tiempo no ves se va a poner en contacto contigo influida bajo el impacto positivo de Marte por un signo de tu elemento fuego. Es importante que no dejes pasar esa oportunidad.

En cuanto a tu vida amorosa es momento de ir pensando en viajes futuros cuando se normalice la situación actual para ambos, no todo puede ser trabajo y obligaciones familiares. Esa etapa de intimidad fortalecerá tu relación y nivel de sexualidad.

Amor Te encuentras en un tono sensible y comprensivo lo cual te permitirá rehacer una relación que estaba en peligro y al mismo tiempo reiniciar lo que una vez comenzó como una pequeña aventura y ahora se convierte en algo mucho más intenso y fuerte.

Trabajo

Aplica tu talento natural a intuitivo y ejerce prudencia porque de ella depende que no te busques problemas en este día. Si te asignan un trabajo que no te agrada del todo no es el momento de protestar sino de hacerlo, ya habrá tiempo para quejas.