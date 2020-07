Sagitario – Domingo 26 de julio de 2020: se avecina una etapa muy entretenida en tu vida

Deberás tomar importantes resoluciones y por ese motivo no te convienen las precipitaciones. Escucha bien antes de responder o platicar y verás como muchos temores eran infundados. Un estado ansioso puede estropearte el resto del fin de semana que se presenta estupendo.

Una corazonada te colocará en el camino del dinero, síguela, no te arrepentirás. Estás esplendente y afirmativo. Una amistad o un amor no deben echarse a perder por una palabra mal dicha.

Salud Aplica de manera consecuente tus conocimientos de salud y no te dejes llevar por extremismos. Hay quienes se acercan a tu lado para darte opiniones y remedios que pueden ser contraproducentes si lo que requieres son otros tratamientos.

Trabajo Se te ocurrirán ideas muy creativas que no debes dejar dormir sin ponerlas en práctica. Comienza a pensar en la posibilidad de tener un trabajo extra desde tu casa, una actividad que sea placentera y al mismo tiempo te dé dinero adicional.



Dinero y fortuna

No te impacientes pues el dinero llega, pero en el momento que ha de llegar. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera hasta que te lleguen los resultados. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas y no debes desesperarte, sagitariano.