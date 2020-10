Sagitario - Domingo 25 de octubre del 2020: crecen tus ideas de forma inesperada

A pesar de que no siempre te encuentres pensando en que cosas podrían ser mucho mejores para ti, hoy no puedes evitarlas, es lo que al menos la Luna en su gran luminosidad para el día, estaría generando con gran algarabía.

La magia existe, lo creas o no, por ello quizá te enteres de que una persona ha tratado de acudir con un especialista en lo oculto, si bien algunos argumentan que debes de creer en ello para que te afecte, recuerda que el hecho de que no creas, no quiere decir que no exista.