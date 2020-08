Sagitario - Domingo 23 de agosto de 2020: acuerdos familiares

AMOR A veces te has preguntado cómo es posible que haya personas que se acerquen contigo en una relación de pareja donde quieran que les resuelvas todo, pero recuerda que tú eres la persona que ha solicitado este tipo de individuos. No te presiones, al final de cuentas vas a reconocer que es algo que te gusta, solamente asegúrate de que no te lastime.

SALUD

Hay alergias o una serie de rinitis que está atacando directamente tu nariz. Protégete, no es una energía negativa y no tiene que ver nada con el virus global, simple y sencillamente las alergias indican que hay una serie de cansancio que no has podido manejar y se manifiestan a través del cuerpo.