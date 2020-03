Sagitario – Domingo 22 de marzo de 2020: se auguran momentos muy felices

Trabajo Si has estado preocupado por una situación laboral hay buenas noticias en tu medio social ya que pronto estarás solucionando situaciones estresantes que te han mantenido inquieto durante estos días pasados.

Frase del día: las circunstancias están ahí y no pueden ser cambiadas, pero lo que sí puedes cambiar es tu actitud.



Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra.

La relación más tensa: podrían surgir malentendidos con una persona nativa del signo Capricornio.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario.

Si estás soltero o soltera: anímate y da ese paso, no te arrepentirás, el amor espera por ti y tú lo sabes bien, no dejes al orgullo herido alejarte de la felicidad.