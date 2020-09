Sagitario - Domingo 20 de septiembre del 2020: volverás a sentir que tu energía está mucho mejor que antes

Pretendes de pronto que nada te afecta cuando en realidad has forjado un carácter que evita que los demás se den cuenta de cómo te encuentras. Pero por más que lo has intentado no siempre tienes los resultados que deseas, ahora descargas esas malas energías, para que puedas sentirte de regreso.

SALUD Algunas cosas han estado haciendo que te veas como una persona cansada, con ojeras y sin dormir. No es el insomnio pertinentemente, sino las cargas de emociones que están presentes a tu alrededor. Verás muchas alternativas de salud mental pero te encuentras con alguien especial, que ejerce nuevas técnicas holísticas que realmente te funcionan, no dudes en consultarlo las veces que sean necesarias hasta que encuentres mejoría.



TRABAJO

Por cualquier razón que percibas, que tu trabajo no es el adecuado, no desistas. El mundo no se encuentra en el mejor momento como para abandonar empleos de manera súbita. Antes de tomar esa decisión, asegúrate de tener otro empleo. Si no es así, los arrebatos te alejarían de un futuro prometedor, nada es regalado, tienes que esforzarte para conseguir lo que parece imposible.