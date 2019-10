Sagitario – Domingo 20 de octubre de 2019: lo que ahora está sucediendo te maravillará

Pon orden en tus asuntos y no te dejes impresionar por nada negativo pues la fortuna está de tu parte. Te sientes vibrar en lo más íntimo de tu ser interno y el amor se vuelve real en tu vida.

Comienzas una fase muy positiva en tu relación amorosa, mucho más estable. Si no tienes pareja no te sentirás solo. La energía de la Luna te vuelve muy sensible, te percatas de todo lo que está sucediendo enseguida.