Sagitario - Domingo 18 de octubre del 2020: propones nuevas ideas en tu entorno y resultan exitosas

Pronóstico del día : necesitarás el apoyo de algunas personas para lograr una meta en específico, es lo que anuncia la energía de Mercurio que rige en este momento la personalidad de todos. Para ello recordarás que el tomar decisiones abruptas no es el mejor augurio, por ello ten la seguridad de que existen personas de tu pasado en las que puedes confiar a pesar de no haber h echo tratos antes.

SALUD

Procura estar mucho más atento a todo lo que comes, probablemente algún alimento esté inflamándote y no te has dado cuenta. Por el momento sea o no un hecho, trata de no ingerir lácteos.