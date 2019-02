Sagitario – Domingo 17 de febrero de 2019: los mejores momentos están ya a la vista

Amor

Es hora de aplicar la filosofía de tu signo Sagitario. Todo va bien en la medida que no te preocupes por lo que no puedes resolver y des el frente a las situaciones que están surgiendo. El amor no se impone, eso tú lo sabes, y si sientes algo especial por alguien y te lo has callado por temor al rechazo este es el tiempo de abrir tu corazón. ¡El miedo no existe para ti, sagitariano!