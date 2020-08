Sagitario - Domingo 16 de agosto de 2020: encuentros, con experiencias más que con personas

Es claro que no ha sido fácil sentirte que podrás con todo, generalmente eres una persona que tienes la habilidad para salir adelante sin ayuda de nadie, no significa que estés solo, sino que el encuentro con experiencias tormentosas, te ha vuelto un roble.

SALUD

Comprenderás mejor que nunca que todo lo que hagas hoy te convierte en un ejemplo para alguien de tu familia, quizá no estás atento constantemente a este tipo de sucesos, pero el hecho de que no lo veas no quiere decir que no sea importante.