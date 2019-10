Sagitario – Domingo 13 de octubre de 2019: plenilunio, comienza una etapa muy feliz

Generalmente el tránsito de Júpiter por tu signo atrae suerte y fortuna a tu vida máxime ahora que estás en el medio del plenilunio. Por eso es importante evitar que las preocupaciones por cuestiones menores o tus asuntos personales o familiares te alejen de tus metas y proyectos. No es momento de ansiedades sino de actuar con energía y firmeza, particularmente a la hora de defender tu vida amorosa de las intromisiones indeseables.

Tu ciclo económico está en un camino correcto. No obstante, debes proceder con madurez para no endeudarte comprando cosas que no necesitas.