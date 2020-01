Sagitario – Domingo 12 de enero de 2020: un escenario sentimental entusiasta y alegre

Aprovecha el tránsito directo de tu regente y la combinación con el movimiento planetario directo recientemente iniciado. Este es tu momento para tomar acciones decisivas y no dejar que te atrape la noche a la hora de cambiar lo que debe ser cambiado, tanto en tu rutina diaria como en tus asuntos sentimentales y familiares.

Si algo no te está saliendo como deseas será el indicador del cambio que precisas. No habrá nada capaz de detener a un sagitariano enamorado y seguro de sus sentimientos. Si ese es tu caso, no te dejes arrebatar la felicidad.