Sagitario - Viernes 4 de diciembre del 2020: te podrías sentir en depresión, pero jamás derrotado

Sagitario, lee tu horóscopo de hoy viernes 4 de diciembre , en donde has elegido correctamente hacer algunas cosas que de pronto no serían buenas a la vista del público.

Pronóstico del día : tu frecuencia energética, comenzaría a elevarse, cuando una persona a la que admiras, reconozca mucho de él, en ti. Pensarías que es un privilegio, que independientemente de que te sientas bien contigo mismo, las motivaciones como estas, no estarían, de más.

AMOR

Sin riesgo alguno, podrías hacer todo lo que has deseado para que te sientas en privilegios, es quizá una persona en particular, la que te llenaría de buenas vibraciones en este día. Satisfecho estarías, de no ser porque los nervios te ganen frente a ese alguien que te atrae. La luna menguante tiene para ti.