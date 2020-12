Sagitario - Domingo 20 de diciembre del 2020: tus deseos se vuelven un hecho

Una parte de ti, tiene un instinto muy certero sobre lo que quieres, lo que debes y lo que podrías hacer en un momento de decisiones determinantes. Por ello es que todo aquello que te hiciera sentir que no podrías lograr algo, cambiaría gracias a la regencia de la Luna creciente.

Podrías alejarte de algunas personas que no son completamente honestas contigo. Por mucho que recurras a gente que intentes rescatar, no siempre sería lo correcto. Por ello es que Piscis, te haría distinguir entre lo que te conviene y no.