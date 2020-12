Sagitario - Miércoles 2 de diciembre del 2020: la perseverancia es la clave de este día

Opciones hay siempre, depende si estarías dispuesto a verlas, no siempre es necesario que tengas a disposición todo. Por ello, relájate, las cosas se consiguen de un modo o de otro sin necesidad de que seas negativo. El trígono entre Venus y Neptuno, haría que dejaras de insistir en lo que es o no bueno para ti.

Dicen que lo bueno se mide, con base en la paciencia, la espera y el método lento y seguro de algo. Es como una planta en crecimiento, no sería de un día para otro, pero se notaría la diferencia del saber esperar al ser ansioso. El éxito tiene buena pinta para ti, por ello es que dejarías que la regencia de Cáncer, active tus mejores emociones.

Pronóstico del día : te sorprendería, que al contrario de lo que has hecho hasta hoy, todo se vería con más claridad que antes. Resultaría que una buena persona, te tiende la mano sin necesidad de habérselo pedido y con ello mantendrías la calma mejor de lo que piensas.

Busca como un buen cazador, el momento indicado para que puedas hacer lo que has querido con tus emociones, no permitas que personas que te desconocen sean los que te mantengan a la expectativa de si eres o no bueno.