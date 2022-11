Qué pasa cuando la luna nueva transita por cada uno de los signos del zodiaco

NOVILUNIO EN ARIES

Como Aries es el primer signo y tenemos una conjunción ente el sol y la luna, cuando está la luna en Aries se marca el inicio de algo que no puede esperar. Aries, debes empezar, no puedes dejar que otros tomen la delantera. El novilunio en tu signo representa la acción, comenzar, no dejar nada para después.