Septiembre: viene una temporada caótica, cortesía de Mercurio retrógrado

Debes ser muy prudente y no soltar la lengua como muchas veces haces. Acuérdate que te has buscado problemas en el pasado por hablar antes de pensar y la lección que te da la vida ahora es a la inversa. Piensa antes de hablar, aunque alguien te moleste y te saque de quicio, no respondas inmediatamente, puesto que te perjudicaría.