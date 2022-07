Predicciones del mes del Mono julio 2022: trae para cada signo advertencias de engaños y trampas

Existe en general, para esta temporada, lo que se llama el falso optimismo, que es pensar que algo se va a resolver por sí mismo, sin mediar el esfuerzo, creyendo que a última hora aparecerá una solución sin que tengas que intervenir. ¡Cuidado con esa trampa! si no te esfuerzas no podrás conseguir nada y aunque las cosas parezcan muy fáciles siempre deberás prepararte como si no supieras nada.