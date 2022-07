Júpiter entra retrógrado en Aries: es momento de usar tu propia fuerza y a mantenerse firmes

Necesitas redoblar tu fuerza de voluntad para decir “esto que yo he determinado es lo que voy a hacer”. No es que te vuelvas terco, ni testarudo o que no aceptes otras críticas, sino que sepas encauzar tu dirección a pesar de los obstáculos que surjan, ya que los podrás vencer y superar debido a esa gran fuerza que emana del gran planeta del sistema solar.