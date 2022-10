Eclipse parcial de Sol, estos signos tendrán en alza su sexto sentido

El eclipse influirá de una manera determinante en los signos de Tierra, por ejemplo: para Tauro está indicando cuidado con el dinero ya que existe la propensión a hacer una compra o una inversión que no sea la mejor; en el caso de Virgo indica que uses tu lógica en todo momento y que no descuides tu intuición, a veces te vuelves demasiado analítico y lógico y descuidas el sexto sentido.