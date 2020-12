Horóscopo chino para el 2021: predicciones para cada signo en este Año del Buey

Rata o ratón, este no será el mejor año en cuanto a ganancias, pero también será muy bueno porque no habrá grandes pérdidas.

2021 es un año de fluctuaciones. En un mes tendrás dinero, pero para el otro deberás gastar. Cuando llegue abundancia, no lo gastes todo ni te endeudes porque al mes siguiente no tendrás cómo pagarlo. Así que económicamente, debe ser un año de mucha austeridad en el sentido de no tirar la casa por la ventana.