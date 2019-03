Piscis – Viernes 8 de marzo de 2019: este fin de semana disfrutarás de tu equilibrio emocional

Hay una onda de transformación en tus planes de hoy por lo que debes ser prudente y no lanzarte inmediatamente a una aventura que puede ser complicada si obras alocadamente. No te impacientes a la hora de empezar o terminar una relación ya que ahora lo que más te conviene durante este ciclo de Mercurio retrógrado es mantener una actitud de espera y observación, las apariencia suelen ser engañosas y no debes dejarte llevar por impulsos emocionales, pisciano.