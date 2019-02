Piscis – Viernes 15 de febrero de 2019: en esta etapa el amor coquetea contigo

Amor Lo que más te conviene ahora es no lamentarte por lo que pudo ser, y no fue. Aquello que pasó ya es historia y ahora lo importante es tu presente, tu realidad amorosa y la forma como la vives y disfrutas. Un toque de comprensión hará la diferencia entre una relación feliz y otra traumatizada.

Trabajo

¿Sabías que en tu empleo te valoran mucho más de lo que piensas? Tus esfuerzos no están pasando inadvertidos aunque tus superiores no te lo hagan saber. No te desalientes aunque no escuches palabras de elogio, sigue tu línea de trabajo y lograrás el reconocimiento muy pronto, pisciano.