Piscis, sábado 26 de diciembre del 2020: has pasado la prueba más fuerte y ahora prepárate para crecer

Piscis, esperarías ser una persona mucho más valiente, pues posiblemente has tenido que ser estricto para lograr un objetivo en particular. Cada quien debe cuidarse como pueda, por eso es que si recibes un reclamo de parte de quienes consideran que has dejado actividades irrelevantes como una ofensa. Esa es una de las pruebas más fuertes que Tauro te ayudaría a pasar.