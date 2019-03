Piscis – Sábado 16 de marzo de 2019: la indecisión está llegando a su fin

Este sábado es de fiesta y alegría en tu vida íntima y social pues es un día especial dentro de tu ciclo de cumpleaños pisciano. No te lo compliques tratando de convencer o persuadir a las personas que piensan de una manera diferente a la tuya porque estarías perdiendo tiempo y energía.

Salud Descansa si deseas hacerlo. Es tiempo de escuchar la voz de tu cuerpo y comer cuando tengas hambre y no por compromiso. Seguir reglas es bueno, pero mejor aún es atender las necesidades fisiológicas de tu organismo y cumplirlas bien.



Trabajo

No te abrumes con tus preocupaciones laborales y trata por todos los medios de dejar en tu trabajo tus inquietudes del día. No lleves a casa tus tareas porque entonces estarías viviendo exclusivamente para tu empleo y eso no es correcto.