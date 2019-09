Piscis – Sábado 14 de septiembre de 2019: ten cuidado con tus emociones

Este fin de semana, con la 'luna de la cosecha', se despertarán muchos sentimientos encontrados en tu interior. Por una parte, estarás con el romanticismo a flor de piel, para desear estar más cerca de tus seres queridos, pero también tu sentimentalismo puede ocasionarte algunos problemas con tu círculo cercano. No exageres de 'empalagoso' o en crear problemas donde realmente no los hay.

Amor Tu dicha amorosa dependerá mucho de la manera en que te comportes este fin de semana durante el plenilunio. Eres un ser muy sentimental, Piscis, pero debes aprender a ser más prudente cuando te gane el drama o el berrinche ya sea con tu pareja, amigos o familia. No todos van a reaccionar como lo esperabas.

Cuando vayas a hacer algo concéntrate bien y no realices nada mecánicamente sino más bien pon toda tu atención en cada detalle.

Dinero y fortuna

Si tu cartera no te permite tener tantos gastos en este momento, Piscis, entonces contrólate y no andes aprovechando 'ofertas' que en realidad no necesitas.