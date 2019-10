Piscis – Miércoles 9 de octubre de 2019: comprendes el valor del silencio

Te van a proponer muchas cosas: negocios y compras, amores y compromisos sociales. Ten mucho cuidado y no te lances por lo primero que aparezca para no ser víctima fácil de los manipuladores y tramposos.

Trabajo Tal vez el día no empiece como anhelas porque en tu trabajo haya muchas complicaciones, pero con tu actitud decidida ante la vida y un toque de optimismo podrás transformar rápidamente el clima laboral en algo positivo y salir del problema o de una coyuntura desfavorable.

Dinero y fortuna Frente a ti se van a presentar varias alternativas económicas y no debes actuar apresuradamente sino después de estudiar las ventajas y desventajas de esas opciones. Tómate tu tiempo. El resultado obtenido dependerá de tu calma al decidirte

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una premonición o sensación de conocimiento interior que te indica dónde debes ir y qué hacer.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Piscis: dejarte influir negativamente por personas poco inteligentes.

¿Qué debo evitar?: perder tiempo en redes sociales desatendiendo otras prioridades.

Frase del día: hay quienes no abren la boca en una reunión para no parecer ignorantes, pero si la abren ya no queda la menor duda.