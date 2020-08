Piscis - Miércoles 26 de agosto de 2020: encuentras en el silencio tu mejor aliado

Pronóstico del día : la carta presente, el signo regente y la luna creciente, harán que tú te sientas empoderado, no necesariamente soberbio, sobre todo porque estás sintiéndote como en una jugada de ajedrez. Cuando se habla de esto, está siendo sigiloso, silencioso y analítico, precisamente para poder saber donde colocar tus pies o tus actitudes, por que alejarás a personas que ya no son funcionales en tu vida.



AMOR

Al sentir que tienes que alejar personas, precisamente has encontrado la madurez suficiente para poder actuar en el momento correcto y no de una manera visceral, resulta ser que tú estás cambiando de energía, pero independientemente de eso recuerda que, a mayor luz, mayor oscuridad y hay personas que quieren apagar esa luciérnaga interna que tienes, porque no se sienten capaces de lograr lo que tú.