Piscis – Miércoles 13 de febrero de 2019: das un paso hacia adelante en tus asuntos

El tránsito lunar de este día suele volverte algo indiscreto a la hora de manifestar tus deseos o de plantear algo en tu trabajo o en tus relaciones personales, pisciano. Este miércoles es un día significativo en el que deberás terminar lo que has estado haciendo durante toda la semana y has pospuesto y postergado.

No permitas que termine el día sin hacerlo porque durante el próximo fin de semana habrá muchas ocupaciones importantes y complicaciones que te mantendrán enfrascado en diferentes tareas y no tendrás tiempo para realizar lo que has pensado, sobre todo si es una llamada telefónica de contenido sentimental o un encuentro que no debe dilatarse más.