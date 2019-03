Piscis – Martes 5 de marzo de 2019 lo insólito se convierte en cotidiano

No olvides que durante esta etapa astral el planeta Mercurio está retrógrado en tu signo, lo cual podría ser la causa de las demoras que estás experimentando en ciertos asuntos que hasta ahora marchaban bien, pero repentinamente están cobrando otro giro, diferente.



Amor

No te exasperes si no te entienden bien porque hoy tus palabras pueden ser tergiversadas así que evita discusiones y argumentos con tu pareja. Nada sacarías en claro del asunto y solamente lograrías enajenar tu relación amorosa. Importante es que no prestes atención a rumores ni te dejes llevar por apariencias confusas.