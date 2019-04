Piscis – Martes 2 de abril de 2019: te aguarda un día exitoso

¿Ocurrió un malentendido amoroso? Pasa la página, sigue adelante y acepta cualquier responsabilidad sin culpar a otros de tus propias decisiones. Una vez aclarado cualquier malentendido o situación embarazosa no vuelvas una y otra vez sobre lo mismo porque de nada serviría. Será lo correcto y te irá mejor así.

Salud Sigue fielmente las indicaciones de tu médico y no te pongas a estar haciendo cosas que no te convienen pues cualquier imprudencia de tu parte podría atrasar los tratamientos que en estos momentos estés llevando a cabo en tu cuerpo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu extraordinaria intuición y tu sensibilidad exquisita que hoy con la Luna pisciana está muy alta.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: confundir realidad con fantasía y dejarte llevar por falsas impresiones.

¿Qué debo evitar?: repetir un error por no reconocerlo.

Frase del día: se puede sentir un dolor muy hondo, y no llorar, pero no siempre que se llora se siente el mismo tipo de dolor.