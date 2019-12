Piscis – Martes 17 de diciembre de 2019 : ante tus ojos se abre un corazón que pensaste era inalcanzable

¿Hubo algún tipo de desacuerdo o mala interpretación entre tú y alguien amado? No demores las palabras de arreglo y concordia y deja atrás las escenas críticas y el culparse mutuamente pues ese tipo de actitud no conduce a nada bueno y no tiene nada que ver con la naturaleza empática de tu hermoso signo pisciano. Todo fluye positivamente en tu vida, pero debes cuidarte de las imprudencias.