Piscis – Martes 12 de marzo de 2019: ya está llegando a tu vida lo que esperabas en este ciclo de cumpleaños

No te dejes envolver por falsas impresione, confía en tus posibilidades y haz las cosas por ti mismo pues así aumentarás tu auto estima y tendrás la carta de triunfo en el amor y el trabajo, pisciano. Este ciclo de cumpleaños te colocará en medio de escenarios nuevos que una vez vividos los recordarás por mucho tiempo como una serie de agradables vivencias.

Amor Tiempo de consolidación sentimental, Piscis. Se establecen lazos sentimentales fuertes entre tú y otra persona los cuales inicialmente serán de amistad, pero que paulatinamente se irán convirtiendo en algo más. No te desesperes porque si muestras demasiada ansiedad te dañaría.

Salud El estrés suele ocasionar palpitaciones y dolores en el pecho. Si es tu caso no te atormentes innecesariamente suponiendo padecimientos asociados con el corazón. Por supuesto, si dudas o persisten las molestias, consulta a tu médico.

Trabajo

Se visualiza un cambio laboral altamente beneficioso durante estos últimos días de tu ciclo de cumpleaños pisciano. Un ex compañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa, y con quien siempre te has llevado relativamente bien se te acerca para proponerte algo muy interesante, no lo descuides.