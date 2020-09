Piscis - Martes 1 de septiembre del 2020: la prudencia es una de tus virtudes.

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: creciente

Iluminación: 99%

Signo de influencia: Acuario en transición a Piscis

Carta del Tarot: El Colgado de cabeza

Al encontrar una gran conexión con la luna, logras sentirte con toda plenitud para actuar con seguridad y prudencia ante personas desagradables. Han sido días muy fuertes en cuestión de relaciones personales. Pero el presente día, te lleva a tu lado más zen.

Pronóstico del día: la carta del colgado está anunciando qué has tenido una serie de personas que han querido pisotearte por un lado o por el otro. Al ser noble consideran que eres tonto, pero no por eso se están dando cuenta que tú realmente eres una persona sumamente fuerte. No es que seas tonto, la prudencia puede y tú educación son más valiosas.





AMOR

Gracias a la energía lunar encuentras en un día como el presente la oportunidad de sentirte libre de no contestar a alguien que constantemente están haciendo que tú claudiques. Por supuesto necesitan mover tu energía para desbalancearte y hacerte que no logres ningún tipo de objetivo ni social amistoso amoroso económico o energético.

SALUD

Anteriormente habías estado teniendo muchos problemas de presión arterial, ansiedad o paranoia. Logras de algún momento al otro encontrar la serenidad por tener las respuestas a tu favor, todo lo que te haga sentir mal se alejara de ti para que vuelvas a encontrar el equilibrio.

DINERO

Tu dinero es parte del porque muchas personas están queriendo envidiarte y hacer todo lo que tú estás haciendo para lograr los objetivos. Sin importar que tengas o no tengas el dinero que tú consideras que creíste que es válido. Hay muchas personas a tu alrededor que realmente consideran que tú tienes todo lo que ellos no vas a ser muy relajado para no contestar y conservar la calma para conservar tu dinero.

TRABAJO

Puede ser que a pesar de que no lo parezca, en realidad tu trabajo puede ser muy codiciado, sobre todo porque tendrás las comodidades y las virtudes que algunos no tienen. Vas a estar haciendo exactamente lo que a ti te gusta, por eso es que generas más atención y envidias ante personas que no tienen otra cosa que hacer más que molestarte.

Predicción de Pareja para hoy martes

Si te encuentras en pareja : te sientes orgulloso de tu pareja, pues supo defenderte de algo que no te habías dado cuenta.

Si estás soltero : podrías sentirte atraído por una persona que metió las manos al fuego por ti y que recientemente te enteraste.

Nivel de energía sexual : muy alto.

Compatibilidades

Amor: Leo o signos de fuego.

Amistad: Escorpión o signos de agua.

Laboral: Tauro o signo de tierra.

Nivel de tolerancia : muy alto.

Con quien podrías entrar en tensión : prácticamente ignoras a cualquiera que pueda hacerte sentir mal, pero quién puede ser más insistente es un Géminis.