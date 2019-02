Piscis – Lunes 25 de febrero de 2019: se avecinan días felices, en este ciclo de cumpleaños

Tu ciclo de cumpleaños pisciano está desarrollándose mejor de lo que pensabas. Di lo que sientes y platica abiertamente con tu pareja si no te sientes satisfecho a la hora de realizar tus relaciones sexuales o de cualquier otro aspecto delicado de tu intimidad.

Recuerda que la vida íntima es una parte principal de la salud en el amor y si no funciona bien, entonces todo se estropea, y eso lo sabes tú por experiencia propia pues tu signo empático todo lo percibe en su plano interior síquico. Una relación abierta es lo que más precisas en estos momentos.

Salud Sé precavido a la hora de la exploración de tu organismo. Aunque gozas de buena salud no es el tiempo de experimentar con tratamientos nuevos sino aplicar los que ya te son conocidos y seguir al pie de la letra las indicaciones de tu médico.



Trabajo

Durante este período astral de cumpleaños existen posibilidades de desarrollo dentro de tu empleo habitual y no debes impacientarte. Un trabajo que implica muchos viajes cortos fuera de tu ciudad no es lo más recomendable en estos momentos. Sin embargo, no te cierres las puertas.