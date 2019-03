Piscis – Lunes 18 de marzo de 2019: un lunes de gratas sorpresas

Amor Una persona chismosa te está llenando la cabeza de humo y sembrando dudas y desconfianza en relación con tu pareja. No te dejes impresionar por esas cosas ni vayas e incurrir en el error de pedirle explicaciones a quien comparte tu vida. Diferencia bien entre una plática y un interrogatorio.

Salud

Cuida mucho tu higiene íntima durante este ciclo porque estás expuesto a las infecciones trasmitidas por vía sexual y también a los problemas en la piel. No uses ninguna bañadera que no haya sido previamente limpiada a profundidad.