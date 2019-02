Piscis - Lunes 18 de febrero de 2019: los mejores momentos están llegando

Salud Si te sientes agotado cuando te despiertas existe la posibilidad que estés durmiendo mal aunque no te des cuenta. Revisa tus almohadas, colchones y también tus hábitos antes de irte a la cama a dormir. Tal vez estés cenando tarde y eso no te conviene y te causa insomnio.



Dinero y fortuna

Controla tu impaciencia si no te llega enseguida el dinero que has solicitado no te inquietes. Afortunadamente las vibraciones presentes en tu horóscopo pisciano te acercan al desenvolvimiento económico anhelado a pesar de no ver resultados inmediatos. Un poco de paciencia y los resultados estarán al doblar de la esquina.